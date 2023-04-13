Евдокимова Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова Евдокия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1842 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1882

Сын: Евдокимов Поликарп Иванович

Отец ребёнка: Евдокимов Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
01.05.1887

Сын: Евдокимов Николай Иванович

Отец ребёнка: Евдокимов Иван Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимов Иван Георгиевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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