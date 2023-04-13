Евдокимова Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1882
Сын: Евдокимов Поликарп Иванович
Отец ребёнка: Евдокимов Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
01.05.1887
Сын: Евдокимов Николай Иванович
Отец ребёнка: Евдокимов Иван Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно