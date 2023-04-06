Елизарова (Браганцова) Елена Харлампиевна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
23.01.1863
Рождение ребёнка
12.07.1863
Дочь: Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Елизаров Кирилл Григорьевич
Рождение ребёнка
12.07.1863
Отец ребёнка: Елизаров Кирилл Григорьевич
Бракосочетание
09.01.1867
Рождение ребёнка
02.05.1867
Дочь: Пелагея Кирилловна
Отец ребёнка: Елизаров Кирилл Григорьевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Нефедова Ефросинья Кирилловна
Отец ребёнка: Елизаров Кирилл Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно