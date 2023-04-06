Елизарова (Браганцова) Елена Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлизарова (Браганцова) Елена Харлампиевна

Елизарова (Браганцова) Елена Харлампиевна

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Браганцов Харлампий Андреевич

Мать: Браганцова Марфа Кирилловна

Бракосочетание
23.01.1863

Муж: Елизаров Кирилл Григорьевич

Рождение ребёнка
12.07.1863

Дочь: Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Елизаров Кирилл Григорьевич

Рождение ребёнка
12.07.1863

Сын: Елизаров Илья Кириллович

Отец ребёнка: Елизаров Кирилл Григорьевич

Бракосочетание
09.01.1867

Муж: Аксенов Демьян Филиппович

Рождение ребёнка
02.05.1867

Дочь: Пелагея Кирилловна

Отец ребёнка: Елизаров Кирилл Григорьевич

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Нефедова Ефросинья Кирилловна

Отец ребёнка: Елизаров Кирилл Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close