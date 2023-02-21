Вовк Владимир Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Вовк Фёдор Александрович
Мать: Вовк Ксения Лавровна
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Вовк Евдокия Григорьевна
Гнединцы, Чернігівська область
Военная служба
С 1943
ВОВ - призван
Пропал без вести (военное)
15.01.1945
При нападении "банды бандеровцев" (так в документе) на состав поезда, в котором он служил - пропал без вести на какое-то время, вернулся в часть (согласно документам).
Смерть
Неизвестно