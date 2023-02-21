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Вовк Владимир Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Вовк Фёдор Александрович

Мать: Вовк Ксения Лавровна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Вовк Иван Владимирович

Мать ребёнка: Вовк Евдокия Григорьевна

Гнединцы, Чернігівська область
Военная служба
С 1943
ВОВ - призван
Пропал без вести (военное)
15.01.1945
При нападении "банды бандеровцев" (так в документе) на состав поезда, в котором он служил - пропал без вести на какое-то время, вернулся в часть (согласно документам).
Смерть
Неизвестно
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