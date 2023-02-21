Пестемея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Смирнов Андрей
Отец ребёнка: Смирнов Александр
Рождение ребёнка
1832
Сын: Смирнов Кодрат
Отец ребёнка: Смирнов Александр
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Смирнов Александр
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Смирнов Александр
Смерть
Неизвестно