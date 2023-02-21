Смирнов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Смирнов Андрей
Мать ребёнка: Пестемея
Рождение ребёнка
1832
Сын: Смирнов Кодрат
Мать ребёнка: Пестемея
Рождение ребёнка
1837
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Пестемея
Смерть
Неизвестно