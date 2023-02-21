Смирнов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Смирнов Андрей

Мать ребёнка: Пестемея

Подлесново, Коровская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
1832

Сын: Смирнов Кодрат

Мать ребёнка: Пестемея

Подлесново, Коровская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Пестемея

Подлесново, Коровская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Пестемея

Подлесново, Коровская волость, Чухломский уезд
Смерть
Неизвестно
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