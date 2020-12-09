Назар Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назар Виктор Иванович

Место рождения

с. Сива

Дата рождения

08.12.1951

Дата смерти

09.12.2020

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1951

Отец: Назар Иван Степанович

Мать: Тетерина (Стерлягова) Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.07.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.12.2020

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