Назар Виктор Иванович
Место рожденияс. Сива
Дата рождения08.12.1951
Дата смерти09.12.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.07.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.12.2020