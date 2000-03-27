Тетерина (Стерлягова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетерина (Стерлягова) Анна Петровна

Место рождения

поселок Пашия

Дата рождения

03.02.1916

Дата смерти

27.03.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1919 г.р.
1909 г.р.

Дети

1937 г.р.
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1951 г.р.
1954 г.р.
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Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1916

Отец: Стерлягов Петр Васильевич

Мать: Стерлягова Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назар Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тетерин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
04.01.1937

Дочь: Владимирова (Тетерина) Валентина Александровна

Отец ребёнка: Тетерин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
05.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тетерин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
27.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тетерин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
08.12.1951

Сын: Назар Виктор Иванович

Отец ребёнка: Назар Иван Степанович

Рождение ребёнка
19.06.1954

Сын: Назар Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Назар Иван Степанович

Рождение ребёнка
05.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назар Иван Степанович

Смерть
27.03.2000

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