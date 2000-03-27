Тетерина (Стерлягова) Анна Петровна
Место рожденияпоселок Пашия
Дата рождения03.02.1916
Дата смерти27.03.2000
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1937
Дочь: Владимирова (Тетерина) Валентина Александровна
Отец ребёнка: Тетерин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
05.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тетерин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
27.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тетерин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
08.12.1951
Отец ребёнка: Назар Иван Степанович
Рождение ребёнка
19.06.1954
Отец ребёнка: Назар Иван Степанович
Рождение ребёнка
05.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Назар Иван Степанович
Смерть
27.03.2000