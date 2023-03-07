Дария Григорьева
Место рождения
Дата рождения14.03.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1819
Отец: Григорий Афанасиев
Мать: Феодосия (Афанасиева)
Бракосочетание
13.11.1836
Муж: Антипий Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.10.1852
Сын: Иоанн Антипов
Отец ребёнка: Антипий Петров
д.Цурково
Смерть
Неизвестно