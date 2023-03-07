Дария Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДария Григорьева

Дария Григорьева

avatar

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

14.03.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1819

Отец: Григорий Афанасиев

Мать: Феодосия (Афанасиева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.11.1836

Муж: Антипий Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.10.1852

Сын: Иоанн Антипов

Отец ребёнка: Антипий Петров

д.Цурково
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close