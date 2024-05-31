Матрена Емельянова
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захар Михайлов
Рождение ребёнка
1755
Сын: Данило Захаров
Отец ребёнка: Захар Михайлов
Рождение ребёнка
1758
Сын: Иван Захаров
Отец ребёнка: Захар Михайлов
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Захар Михайлов
Смерть
Неизвестно