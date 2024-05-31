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Матрена Емельянова

Место рождения

Верхняя Тойма, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхняя Тойма, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захар Михайлов

Рождение ребёнка
1755

Сын: Данило Захаров

Отец ребёнка: Захар Михайлов

Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1758

Сын: Иван Захаров

Отец ребёнка: Захар Михайлов

Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Чанников Дмитрий Захаров

Отец ребёнка: Захар Михайлов

Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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