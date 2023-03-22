Шведовская Лукия Мефодиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1884 ст.
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Шведовский Михаил Ильич
Мать записана как Лукия Матвеевна.
Рождение ребёнка
17.08.1885 ст.
Сын: Шведовский Василий Михайлович
Отец ребёнка: Шведовский Михаил Ильич
Рождение ребёнка
02.01.1888 ст.
Сын: Шведовский Даниил Михайлович
Отец ребёнка: Шведовский Михаил Ильич
Рождение ребёнка
04.01.1891 ст.
Дочь: Зазуля Александра Михайловна
Отец ребёнка: Шведовский Михаил Ильич
Рождение ребёнка
04.01.1893 ст.
Дочь: Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Шведовский Михаил Ильич
Рождение ребёнка
07.08.1901 ст.
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Шведовский Михаил Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Лукия не из Волковинец. Так как после смерти первой жены брак Михаила в Волковинцах не регистрировался.
Смерть
Неизвестно