Шведовская Лукия Мефодиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШведовская Лукия Мефодиевна

Шведовская Лукия Мефодиевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1884 ст.

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Шведовский Михаил Ильич

Волковинцы, Хмельницька область
Мать записана как Лукия Матвеевна.
Рождение ребёнка
17.08.1885 ст.

Сын: Шведовский Василий Михайлович

Отец ребёнка: Шведовский Михаил Ильич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
02.01.1888 ст.

Сын: Шведовский Даниил Михайлович

Отец ребёнка: Шведовский Михаил Ильич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
04.01.1891 ст.

Дочь: Зазуля Александра Михайловна

Отец ребёнка: Шведовский Михаил Ильич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
04.01.1893 ст.

Дочь: Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Шведовский Михаил Ильич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
07.08.1901 ст.

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Шведовский Михаил Ильич

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шведовский Михаил Ильич

Лукия не из Волковинец. Так как после смерти первой жены брак Михаила в Волковинцах не регистрировался.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close