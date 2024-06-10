Шведовский Даниил Михайлович
Место рождения
Дата рождения02.01.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1888 ст.
Бракосочетание
07.02.1910 ст.
Рождение ребёнка
24.01.1911 ст.
Сын: Шведовский Николай Данилович
Мать ребёнка: Шведовская (Снядовская) София Герасимовна
Рождение ребёнка
21.07.1912 ст.
Сын: Шведовский Владимир Данилович
Мать ребёнка: Шведовская (Снядовская) София Герасимовна
Рождение ребёнка
10.03.1914 ст.
Дочь: Шведовская Нина Даниловна
Мать ребёнка: Шведовская (Снядовская) София Герасимовна
Восприемники: Иван Герасимович Снядовский и Герасима Снядовского дочь Антонина.
Смерть
Неизвестно