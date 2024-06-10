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Шведовский Даниил Михайлович

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

02.01.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1888 ст.

Отец: Шведовский Михаил Ильич

Мать: Шведовская Лукия Мефодиевна

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
07.02.1910 ст.

Жена: Шведовская (Снядовская) София Герасимовна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
24.01.1911 ст.

Сын: Шведовский Николай Данилович

Мать ребёнка: Шведовская (Снядовская) София Герасимовна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
21.07.1912 ст.

Сын: Шведовский Владимир Данилович

Мать ребёнка: Шведовская (Снядовская) София Герасимовна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
10.03.1914 ст.

Дочь: Шведовская Нина Даниловна

Мать ребёнка: Шведовская (Снядовская) София Герасимовна

Волковинцы, Хмельницька область
Восприемники: Иван Герасимович Снядовский и Герасима Снядовского дочь Антонина.
Смерть
Неизвестно

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