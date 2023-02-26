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Тимофей Иванов

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1793

Дата смерти

21.10.1840

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: ?

Мать: ?

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.02.1807

Жена: Фотиния ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1819

Сын: Фока Тимофеев

Мать ребёнка: Фотиния ст

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1820

Сын: Илларион Тимофеев

Мать ребёнка: Фотиния ст

Рождение ребёнка
08.09.1830

Сын: Аким Тимофеев

Мать ребёнка: Евдокия (Гуреева)

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1833

Дочь: Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Евдокия (Гуреева)

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия (Гуреева)

Смерть
21.10.1840
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: утонул
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