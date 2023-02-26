Тимофей Иванов
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1793
Дата смерти21.10.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.02.1807
Жена: Фотиния ст
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1819
Сын: Фока Тимофеев
Мать ребёнка: Фотиния ст
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1820
Сын: Илларион Тимофеев
Мать ребёнка: Фотиния ст
Рождение ребёнка
08.09.1830
Сын: Аким Тимофеев
Мать ребёнка: Евдокия (Гуреева)
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1833
Дочь: Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Евдокия (Гуреева)
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия (Гуреева)
Смерть
21.10.1840
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: утонул