Айсина Мугинова Танзиля Рамазановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мугинова Гульфия Табрисовна
Отец ребёнка: Мугинов Табрис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мугинов Равиль Табрисович
Отец ребёнка: Мугинов Табрис
Рождение ребёнка
10.09.?
Дочь: Валитова Мугинова Лилия Табрисовна
Отец ребёнка: Мугинов Табрис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мугинов Табрис