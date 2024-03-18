Мугинов Табрис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мугинов Табрис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мугинова Гульфия Табрисовна

Мать ребёнка: Айсина Мугинова Танзиля Рамазановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мугинов Равиль Табрисович

Мать ребёнка: Айсина Мугинова Танзиля Рамазановна

Рождение ребёнка
10.09.?

Дочь: Валитова Мугинова Лилия Табрисовна

Мать ребёнка: Айсина Мугинова Танзиля Рамазановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айсина Мугинова Танзиля Рамазановна

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