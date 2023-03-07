Берестов Семен Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестов Семен Андреев

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Место рождения

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

Около 1783 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Жена

Около 1807 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Берестов Андрей Дементьев

Мать: Берестова Вера

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Марина Семенова

Мать ребёнка: Берестова Соломонида

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берестова Соломонида

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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