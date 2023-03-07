Берестов Семен Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Берестов Андрей Дементьев
Мать: Берестова Вера
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Марина Семенова
Мать ребёнка: Берестова Соломонида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Берестова Соломонида
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834