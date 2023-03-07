Берестова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестова Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1783 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Берестов Семен Андреев

Отец ребёнка: Берестов Андрей Дементьев

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Марфа Андреева

Отец ребёнка: Берестов Андрей Дементьев

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Берестов Иван Андреев

Отец ребёнка: Берестов Андрей Дементьев

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Прасковья Андреева

Отец ребёнка: Берестов Андрей Дементьев

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берестов Андрей Дементьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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