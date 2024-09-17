Хрулев Петр Никитич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1846
Дата смертиПосле 1885
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1846
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 101
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хрулева) Устиния Петровна
Мать ребёнка: Хрулева Евдокия Савельевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1877
Мать ребёнка: Хрулева Евдокия Савельевна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 168
Рождение ребёнка
27.12.1879
Мать ребёнка: Хрулева Евдокия Савельевна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 168 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1885
Дочь: (Хрулева) Параскева Петровна
Мать ребёнка: Хрулева Евдокия Савельевна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.106-160об. | 39
Рождение ребёнка
17.01.1890
Сын: Хрулев Иван Петрович
Мать ребёнка: Хрулева Евдокия Савельевна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1890 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Л.1-58об | 2
Смерть
После 1885