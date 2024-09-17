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Хрулев Петр Никитич

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1846

Дата смерти

После 1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1846

Отец: Хрулев Никита Михайлович

Мать: Хрулева Гликерия Кузьминична

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 101
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хрулева) Устиния Петровна

Мать ребёнка: Хрулева Евдокия Савельевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрулева Евдокия Савельевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1877

Сын: Хрулев Павел Петрович

Мать ребёнка: Хрулева Евдокия Савельевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 168
Рождение ребёнка
27.12.1879

Сын: Хрулев Василий Петрович

Мать ребёнка: Хрулева Евдокия Савельевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 168 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1885

Дочь: (Хрулева) Параскева Петровна

Мать ребёнка: Хрулева Евдокия Савельевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.106-160об. | 39
Рождение ребёнка
17.01.1890

Сын: Хрулев Иван Петрович

Мать ребёнка: Хрулева Евдокия Савельевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1890 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Л.1-58об | 2
Смерть
После 1885

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