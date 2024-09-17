(Хрулева) Параскева Петровна
Место рождения
Дата рождения20.10.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1885
Отец: Хрулев Петр Никитич
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.106-160об. | 39
Место жительства
Неизвестно
Крещение
21.10.1885
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.106-160об. | 39
Смерть
Неизвестно