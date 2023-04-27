(von Werdenberg) Adelheid
Место рожденияGermany
Дата рожденияОколо 1270
Дата смерти13.10.1343
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1270
Бракосочетание
Около 1271
Рождение ребёнка
Около 1272
Дочь: von Lichtenberg (von Lichtenberg) Susanna
Отец ребёнка: von Lichtenberg Johann
Рождение ребёнка
Около 1280
Сын: von Lichtenberg-Lichtenau Ludwig III
Отец ребёнка: von Lichtenberg Johann
Смерть
13.10.1343