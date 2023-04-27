(von Werdenberg) Adelheid — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(von Werdenberg) Adelheid

(von Werdenberg) Adelheid

Место рождения

Germany

Дата рождения

Около 1270

Дата смерти

13.10.1343

Пол

Женский

Отец

Около 1225 г.р.

Мать

Около 1250 г.р.

Муж

Около 1260 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1270

Отец: von Werdenberg-Heiligenberg Hugo

Мать: von Neuffen (von Neuffen) Mechthild

Бракосочетание
Около 1271

Муж: von Lichtenberg Johann

Рождение ребёнка
Около 1272

Дочь: von Lichtenberg (von Lichtenberg) Susanna

Отец ребёнка: von Lichtenberg Johann

Рождение ребёнка
Около 1280

Сын: von Lichtenberg-Lichtenau Ludwig III

Отец ребёнка: von Lichtenberg Johann

Смерть
13.10.1343

Мы используем куки для улучшения работы сайта.