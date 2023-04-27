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von Werdenberg-Heiligenberg Hugo

Место рождения

Germany

Дата рождения

Около 1225

Дата смерти

07.12.1280

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1250 г.р.

Дети

Около 1270 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1225

Отец: не указан

Мать: не указана

Germany
Бракосочетание
11.02.1264

Жена: Von Neuffen Mechthild

Рождение ребёнка
Около 1270

Дочь: Adelheid

Мать ребёнка: Von Neuffen Mechthild

Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Werdenberg-Heiligenberg
Смерть
07.12.1280
9470 Werdenberg, SG Switzerland
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