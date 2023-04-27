von Werdenberg-Heiligenberg Hugo
Место рожденияGermany
Дата рожденияОколо 1225
Дата смерти07.12.1280
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1225
Отец: не указан
Мать: не указана
Germany
Бракосочетание
11.02.1264
Жена: Von Neuffen Mechthild
Рождение ребёнка
Около 1270
Дочь: Adelheid
Мать ребёнка: Von Neuffen Mechthild
Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Werdenberg-Heiligenberg
Смерть
07.12.1280
9470 Werdenberg, SG Switzerland