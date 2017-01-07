Зананян (Арутюнова) Маргарита Мартыновна
Место рождения
Дата рождения12.04.1929
Дата смерти07.01.2017
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1929
Рождение ребёнка
08.07.1947
Сын: Зананян Сергей Степанович
Отец ребёнка: Зананян Степан Сергеевич
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.10.1949
Сын: Зананян Рафаэль Степанович
Отец ребёнка: Зананян Степан Сергеевич
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Смерть
07.01.2017