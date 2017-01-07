Зананян (Арутюнова) Маргарита Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зананян (Арутюнова) Маргарита Мартыновна

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Место рождения

Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край

Дата рождения

12.04.1929

Дата смерти

07.01.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1929

Отец: Арутюнов Мартин Гуламбарович

Мать: Арутюнова Мариам Даниловна

Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
08.07.1947

Сын: Зананян Сергей Степанович

Отец ребёнка: Зананян Степан Сергеевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.10.1949

Сын: Зананян Рафаэль Степанович

Отец ребёнка: Зананян Степан Сергеевич

Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Смерть
07.01.2017
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