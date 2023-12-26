Куликовский Александр Никанорович 22.04.1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куликовский Александр Никанорович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 22.04.1841, Преображенка

умер Около 1920

Мать
Куликовская (Гудович) Наталья Кирилловна1814 г.р.
Отец
Куликовский Никанор Евстратович?.08.1793 г.р.
Супруги
Куликовская (Харина) Евдокия Николаевна1857 г.р.
Дети
Куликовская Александра АлександровнаНеизвестно г.р.
Куликовский Николай АлександровичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1841

Отец: Куликовский Никанор Евстратович

Мать: Куликовская (Гудович) Наталья Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликовский Николай Александрович

Мать ребёнка: Куликовская (Харина) Евдокия Николаевна

Евстратовка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликовский Павел Александрович

Мать ребёнка: Куликовская (Харина) Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликовская Александра Александровна

Мать ребёнка: Куликовская (Харина) Евдокия Николаевна

Бракосочетание
Около 1870

Жена: Куликовская (Харина) Евдокия Николаевна

Смерть
Около 1920

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