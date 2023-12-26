Куликовский Александр Никанорович
мужской, родился 22.04.1841, Преображенка
умер Около 1920
МатьКуликовская (Гудович) Наталья Кирилловна1814 г.р.
ОтецКуликовский Никанор Евстратович?.08.1793 г.р.
Супруги
Дети
Куликовская Александра АлександровнаНеизвестно г.р.
Куликовский Николай АлександровичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1841
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликовский Николай Александрович
Мать ребёнка: Куликовская (Харина) Евдокия Николаевна
Евстратовка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликовский Павел Александрович
Мать ребёнка: Куликовская (Харина) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликовская Александра Александровна
Мать ребёнка: Куликовская (Харина) Евдокия Николаевна
Бракосочетание
Около 1870
Смерть
Около 1920