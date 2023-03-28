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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2349Евстратовка (Меженка), слоб. вл.при ррч. Черной Калитве и Меженке.10018160714710Церковь православная. Заводы конский, кирпичный и овчарня мериносов.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Острожский уезд
Сл. Евстратовка с 4 хуторами14Никан. Евстрат. Куликовский83310232
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1026. Евстратовка, слобода бывшая владельческая, при речке Чери. Калитве, дворов 259, жителей 1888, церковь православная, школа, 2 лавки, винокуренный завод, паровая мель Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Евстратовка6774слободаЕвстратовскаго3342213
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
слобода Евстратовка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7735Евстратовкасело50°08'с.ш.39°43'в.д.M-37-068
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20647412101с Евстратовкасело