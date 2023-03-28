село Евстратовка, село Евстратовка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Евстратовка

Россошанский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Воронежской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2349Евстратовка (Меженка), слоб. вл.при ррч. Черной Калитве и Меженке.10018160714710Церковь православная. Заводы конский, кирпичный и овчарня мериносов.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Острожский уезд
Сл. Евстратовка с 4 хуторами14Никан. Евстрат. Куликовский83310232

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Морозовская волость
1026. Евстратовка, слобода бывшая владельческая, при речке Чери. Калитве, дворов 259, жителей 1888, церковь православная, школа, 2 лавки, винокуренный завод, паровая мель Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Евстратовская волость
Евстратовка6774слободаЕвстратовскаго3342213

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Евстратовская волость
слобода Евстратовка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Россошанский район
7735Евстратовкасело50°08'с.ш.39°43'в.д.M-37-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Россошанский муниципальный район, Евстратовское сельское поселение
20647412101с Евстратовкасело
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