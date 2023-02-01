Шнейдер Евгений (Евген Фридрих) Фёдорович 15.01.1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шнейдер Евгений (Евген Фридрих) Фёдорович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 15.01.1858, Москва, город федерального значения Москва

умер 11.08.1900, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Шнейдер (Огонь-Догановская) Ольга Платоновна1855 г.р.
Дети
Шнейдер Зоя Евгеньевна30.05.1885 г.р.
Шнейдер Фёдор Евгеньевич08.05.1887 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
30.07.1880

Жена: Шнейдер (Огонь-Догановская) Ольга Платоновна

Рождение ребёнка
30.05.1885

Дочь: Шнейдер Зоя Евгеньевна

Мать ребёнка: Шнейдер (Огонь-Догановская) Ольга Платоновна

Рождение ребёнка
08.05.1887

Сын: Шнейдер Фёдор Евгеньевич

Мать ребёнка: Шнейдер (Огонь-Догановская) Ольга Платоновна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
09.09.1892

Дочь: Шнейдер Лариса Евгеньевна

Мать ребёнка: Шнейдер (Огонь-Догановская) Ольга Платоновна

Смерть
11.08.1900
Москва, город федерального значения Москва

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