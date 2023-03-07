Шнейдер Евгений (Евген Фридрих) Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнейдер Евгений (Евген Фридрих) Фёдорович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

15.01.1858

Дата смерти

11.08.1900

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
30.07.1880

Жена: Шнейдер Ольга Платоновна

Рождение ребёнка
30.05.1885

Дочь: Шнейдер Зоя Евгеньевна

Мать ребёнка: Шнейдер Ольга Платоновна

Рождение ребёнка
08.05.1887

Сын: Шнейдер Фёдор Евгеньевич

Мать ребёнка: Шнейдер Ольга Платоновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.09.1892

Дочь: Шнейдер Лариса Евгеньевна

Мать ребёнка: Шнейдер Ольга Платоновна

Смерть
11.08.1900
Москва, город федерального значения Москва
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