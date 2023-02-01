Шнейдер Евгений (Евген Фридрих) Фёдорович
мужской, родился 15.01.1858, Москва, город федерального значения Москва
умер 11.08.1900, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Дети
Шнейдер Зоя Евгеньевна30.05.1885 г.р.
Шнейдер Фёдор Евгеньевич08.05.1887 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.07.1880
Рождение ребёнка
30.05.1885
Дочь: Шнейдер Зоя Евгеньевна
Мать ребёнка: Шнейдер (Огонь-Догановская) Ольга Платоновна
Рождение ребёнка
08.05.1887
Мать ребёнка: Шнейдер (Огонь-Догановская) Ольга Платоновна
Рождение ребёнка
09.09.1892
Дочь: Шнейдер Лариса Евгеньевна
Мать ребёнка: Шнейдер (Огонь-Догановская) Ольга Платоновна
Смерть
11.08.1900