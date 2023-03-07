Шнейдер Евгений (Евген Фридрих) Фёдорович
Место рождения
Дата рождения15.01.1858
Дата смерти11.08.1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.07.1880
Жена: Шнейдер Ольга Платоновна
Рождение ребёнка
30.05.1885
Дочь: Шнейдер Зоя Евгеньевна
Мать ребёнка: Шнейдер Ольга Платоновна
Рождение ребёнка
08.05.1887
Мать ребёнка: Шнейдер Ольга Платоновна
Рождение ребёнка
09.09.1892
Дочь: Шнейдер Лариса Евгеньевна
Мать ребёнка: Шнейдер Ольга Платоновна
Смерть
11.08.1900