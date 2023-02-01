Шнейдер Фёдор Евгеньевич
мужской, родился 08.05.1887, Москва, город федерального значения Москва
умер Неизвестно
ОтецШнейдер Евгений (Евген Фридрих) Фёдорович15.01.1858 г.р.
МатьШнейдер (Огонь-Догановская) Ольга Платоновна1855 г.р.
Супруги
Шнейдер (Бом) Валентина Николаевна31.12.1885 г.р.
Дети
Шнейдер Алексей Фёдорович27.06.1911 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1887
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.06.1911
Сын: Шнейдер Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Шнейдер (Бом) Валентина Николаевна
Бракосочетание
20.07.1914
Смерть
Неизвестно