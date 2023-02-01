Шнейдер Фёдор Евгеньевич 08.05.1887 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Шнейдер Фёдор Евгеньевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 08.05.1887, Москва, город федерального значения Москва

умер Неизвестно

Отец
Шнейдер Евгений (Евген Фридрих) Фёдорович15.01.1858 г.р.
Мать
Шнейдер (Огонь-Догановская) Ольга Платоновна1855 г.р.
Супруги
Шнейдер (Бом) Валентина Николаевна31.12.1885 г.р.
Дети
Шнейдер Алексей Фёдорович27.06.1911 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1887

Отец: Шнейдер Евгений (Евген Фридрих) Фёдорович

Мать: Шнейдер (Огонь-Догановская) Ольга Платоновна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
27.06.1911

Сын: Шнейдер Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Шнейдер (Бом) Валентина Николаевна

Бракосочетание
20.07.1914

Жена: Шнейдер (Бом) Валентина Николаевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.