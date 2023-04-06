Иванова (Кузина) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Кузина) Евдокия Николаевна

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Место рождения

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

30.07.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1891 ст.

Отец: Кузин Николай Григорьевич

Мать: Кузина Екатерина Ивановна

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
06.02.1911 ст.

Муж: Иванов Иван Васильевич

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.01.1916 ст.

Сын: Иванов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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