Иванова (Кузина) Евдокия Николаевна
Место рождения
Дата рождения30.07.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1891 ст.
Бракосочетание
06.02.1911 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.01.1916 ст.
Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич
Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно