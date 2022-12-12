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Пономарева Марфа Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Пономарев Петр Иванович

Отец ребёнка: Пономарев Иван Федорович

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Пономарев Елистрат Иванович

Отец ребёнка: Пономарев Иван Федорович

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Пономарев Василий Иванович

Отец ребёнка: Пономарев Иван Федорович

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
?.05.1834

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Пономарев Иван Федорович

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пономарев Иван Федорович

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Иван Федорович

Смерть
После 1834
Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
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