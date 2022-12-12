Пономарева Марфа Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Пономарев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Пономарев Елистрат Иванович
Отец ребёнка: Пономарев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Пономарев Василий Иванович
Отец ребёнка: Пономарев Иван Федорович
Рождение ребёнка
?.05.1834
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Пономарев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пономарев Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834