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Пономарев Иван Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Пономарев Федор Егорович

Мать: Пономарева ?

Рождение ребёнка
1826

Сын: Пономарев Петр Иванович

Мать ребёнка: Пономарева Марфа Федоровна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Пономарев Елистрат Иванович

Мать ребёнка: Пономарева Марфа Федоровна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Пономарев Василий Иванович

Мать ребёнка: Пономарева Марфа Федоровна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
?.05.1834

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Пономарева Марфа Федоровна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Пономарева Марфа Федоровна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Пономарев Никифор Иванович

Мать ребёнка: Пономарева Авдотья Фроловна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Марфа Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Авдотья Фроловна

Смерть
Неизвестно
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