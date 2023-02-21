Пономарев Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Пономарев Федор Егорович
Мать: Пономарева ?
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Пономарева Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Пономарев Елистрат Иванович
Мать ребёнка: Пономарева Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Пономарев Василий Иванович
Мать ребёнка: Пономарева Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
?.05.1834
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Пономарева Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Пономарева Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Пономарев Никифор Иванович
Мать ребёнка: Пономарева Авдотья Фроловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно