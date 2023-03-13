Назарова (Естифеева) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Естифеевъ Олимпий
Мать: Татьяна Родионова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Федора
Отец ребёнка: Назаровъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Назаровъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Назаровъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Назаровъ Федоръ
Отец ребёнка: Назаровъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Назаровъ Никифоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назаровъ Никифоръ