Назарова (Естифеева) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Естифеева) Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Естифеевъ Олимпий

Мать: Татьяна Родионова

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Федора

Отец ребёнка: Назаровъ Никифоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Назаровъ Никифоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Назаровъ Никифоръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Назаровъ Федоръ

Отец ребёнка: Назаровъ Никифоръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Назаровъ Никифоръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаровъ Никифоръ

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