Чувашева Евдокия Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашева Евдокия Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Между 1810 и 1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

1793 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1806 г.р.

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Чувашев Григорий Зиновьев

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1800

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чувашев Григорий Зиновьев

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1803

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чувашев Григорий Зиновьев

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Стефанида Григорьевна

Отец ребёнка: Чувашев Григорий Зиновьев

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувашев Григорий Зиновьев

Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
Между 1810 и 1825
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