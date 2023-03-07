Чувашева Евдокия Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиМежду 1810 и 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Чувашев Григорий Зиновьев
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1800
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чувашев Григорий Зиновьев
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1803
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чувашев Григорий Зиновьев
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Стефанида Григорьевна
Отец ребёнка: Чувашев Григорий Зиновьев
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
Между 1810 и 1825