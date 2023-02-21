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Бычкова Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1911

Дата смерти

?.03.1980

Пол

Женский

Отец

Около 1889 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1911

Отец: Вехов Дмитрий

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Около 1934

Муж: Бычков Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
25.09.1935

Дочь: Мещеряков Валентина

Отец ребёнка: Бычков Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
30.03.1939

Дочь: Ардаков Лариса

Отец ребёнка: Бычков Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Бычков Геннадий

Отец ребёнка: Бычков Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Бычков Иван Кузьмич

Смерть
?.03.1980
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