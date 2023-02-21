Бычкова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1911
Дата смерти?.03.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1911
Отец: Вехов Дмитрий
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Около 1934
Муж: Бычков Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
25.09.1935
Дочь: Мещеряков Валентина
Отец ребёнка: Бычков Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
30.03.1939
Дочь: Ардаков Лариса
Отец ребёнка: Бычков Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1941
Сын: Бычков Геннадий
Отец ребёнка: Бычков Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: Бычков Иван Кузьмич
Смерть
?.03.1980