Бычков Иван Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1906
Дата смерти1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1934
Жена: Бычкова Анастасия
Рождение ребёнка
25.09.1935
Дочь: Мещеряков Валентина
Мать ребёнка: Бычкова Анастасия
Рождение ребёнка
30.03.1939
Дочь: Ардаков Лариса
Мать ребёнка: Бычкова Анастасия
Рождение ребёнка
1941
Сын: Бычков Геннадий
Мать ребёнка: Бычкова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: Бычкова Анастасия
Смерть
1976