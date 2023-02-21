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Бычков Иван Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1906

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1934

Жена: Бычкова Анастасия

Рождение ребёнка
25.09.1935

Дочь: Мещеряков Валентина

Мать ребёнка: Бычкова Анастасия

Рождение ребёнка
30.03.1939

Дочь: Ардаков Лариса

Мать ребёнка: Бычкова Анастасия

Рождение ребёнка
1941

Сын: Бычков Геннадий

Мать ребёнка: Бычкова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Бычкова Анастасия

Смерть
1976
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