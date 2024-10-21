Дратцева Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дратцева Мария Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дратцев Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Дратцев Акиндин Павлович

Отец ребёнка: Дратцев Павел Гаврилович

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1839 ст.

Сын: Дратцев Андрей Павлович

Отец ребёнка: Дратцев Павел Гаврилович

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
22.09.1842 ст.

Сын: Дратцев Григорий Павлович

Отец ребёнка: Дратцев Павел Гаврилович

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно

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