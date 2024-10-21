Дратцева Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Дратцев Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
25.09.1839 ст.
Отец ребёнка: Дратцев Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
22.09.1842 ст.
Сын: Дратцев Григорий Павлович
Отец ребёнка: Дратцев Павел Гаврилович
Смерть
Неизвестно