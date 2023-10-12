Вшивкова (Урождённая) Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивкова (Урождённая) Мария Семёновна

Место рождения

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

30.05.1903 ст.

Дата смерти

25.03.1904 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1881 г.р.

Мать

Вычислено 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1903 ст.

Отец: Вшивков Семён (Симеон) Уарович

Мать: Вшивкова (Ладейщикова) Мария Васильевна

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В - починка Павловского крестьянская девица Стефанида Васильевна Ладейщикова Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 904 стр 32 № 103ж
Крещение
01.06.1903 ст.
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В - починка Павловского крестьянская девица Стефанида Васильевна Ладейщикова (тетка, сестра матери) Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 904 стр 32 № 103ж
Смерть
25.03.1904 ст.
Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
1 год ½, от кори Погребена 27.03.1904 Источник: ГАПК Ф 719 оп 8 д 844 №31ж

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