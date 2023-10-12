Вшивкова (Урождённая) Мария Семёновна
Место рождения
Дата рождения30.05.1903 ст.
Дата смерти25.03.1904 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
30.05.1903 ст.
В - починка Павловского крестьянская девица Стефанида Васильевна Ладейщикова Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 904 стр 32 № 103ж
Крещение
01.06.1903 ст.
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В - починка Павловского крестьянская девица Стефанида Васильевна Ладейщикова (тетка, сестра матери) Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 904 стр 32 № 103ж
Смерть
25.03.1904 ст.
1 год ½, от кори Погребена 27.03.1904 Источник: ГАПК Ф 719 оп 8 д 844 №31ж