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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Федора Яковлева
Отец ребёнка: Яков Тимофеев
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Матрона Яковлева
Отец ребёнка: Яков Тимофеев
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Тимофеев