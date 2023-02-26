Федора Яковлева
Место рождениясельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Яков Тимофеев
Мать: ?
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
14.07.1846
Муж: Гурий Фёдоров
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1851
Сын: Илларион Гуриев
Отец ребёнка: Гурий Фёдоров
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1862
Сын: Никита Гуриев
Отец ребёнка: Гурий Фёдоров
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1866
Сын: Матвей Гуриев
Отец ребёнка: Гурий Фёдоров
Смерть
Неизвестно