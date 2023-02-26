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Федора Яковлева

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Место рождения

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Яков Тимофеев

Мать: ?

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
14.07.1846

Муж: Гурий Фёдоров

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1851

Сын: Илларион Гуриев

Отец ребёнка: Гурий Фёдоров

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1862

Сын: Никита Гуриев

Отец ребёнка: Гурий Фёдоров

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1866

Сын: Матвей Гуриев

Отец ребёнка: Гурий Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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