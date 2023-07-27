Горожанкин Николай Илларионович
Место рождения
Дата рождения03.12.1875
Дата смерти11.02.1905
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1875
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.1895
Сын: Горожанкин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Горожанкина Евдокия Фомина
Рождение ребёнка
27.01.1898
Сын: Горожанкин Иван Николаевич
Мать ребёнка: Горожанкина Евдокия Фомина
Рождение ребёнка
29.04.1900
Дочь: Горожанкина Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Горожанкина Евдокия Фомина
Рождение ребёнка
22.03.1903
Сын: Горожанкин Гавриил Николаевич
Мать ребёнка: Горожанкина Евдокия Фомина
Смерть
11.02.1905
от чахотки