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Горожанкин Николай Илларионович

Место рождения

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.12.1875

Дата смерти

11.02.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1875

Отец: Горожанкин Илларион Никанорович

Мать: Горожанкина Александра Ивановна

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горожанкина Евдокия Фомина

Рождение ребёнка
03.10.1895

Сын: Горожанкин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Горожанкина Евдокия Фомина

Рождение ребёнка
27.01.1898

Сын: Горожанкин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Горожанкина Евдокия Фомина

Рождение ребёнка
29.04.1900

Дочь: Горожанкина Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Горожанкина Евдокия Фомина

Рождение ребёнка
22.03.1903

Сын: Горожанкин Гавриил Николаевич

Мать ребёнка: Горожанкина Евдокия Фомина

Смерть
11.02.1905
Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от чахотки

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