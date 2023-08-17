Горожанкина Евдокия Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горожанкина Евдокия Фомина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1895

Сын: Горожанкин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Горожанкин Николай Илларионович

Рождение ребёнка
27.01.1898

Сын: Горожанкин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Горожанкин Николай Илларионович

Рождение ребёнка
29.04.1900

Дочь: Горожанкина Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Горожанкин Николай Илларионович

Рождение ребёнка
22.03.1903

Сын: Горожанкин Гавриил Николаевич

Отец ребёнка: Горожанкин Николай Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горожанкин Николай Илларионович

Смерть
Неизвестно
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