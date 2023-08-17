Горожанкина Евдокия Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1895
Сын: Горожанкин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Горожанкин Николай Илларионович
Рождение ребёнка
27.01.1898
Сын: Горожанкин Иван Николаевич
Отец ребёнка: Горожанкин Николай Илларионович
Рождение ребёнка
29.04.1900
Дочь: Горожанкина Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Горожанкин Николай Илларионович
Рождение ребёнка
22.03.1903
Сын: Горожанкин Гавриил Николаевич
Отец ребёнка: Горожанкин Николай Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно