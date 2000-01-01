Ембулатов Петр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ембулатов Федор
Мать: Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Петровна
Мать ребёнка: Ембулатов Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ембулатов Николай Петрович
Мать ребёнка: Ембулатов Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ембулатов Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Петровна
Мать ребёнка: Ембулатов Любовь
Смерть
Неизвестно