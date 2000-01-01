Ембулатов Петр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ембулатов Петр Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ембулатов Федор

Мать: Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Петровна

Мать ребёнка: Ембулатов Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ембулатов Николай Петрович

Мать ребёнка: Ембулатов Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ембулатов Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Петровна

Мать ребёнка: Ембулатов Любовь

Смерть
Неизвестно
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