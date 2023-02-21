Ембулатов (Давыдкина) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ембулатов (Давыдкина) Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ембулатов Петр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ембулатов Николай Петрович

Отец ребёнка: Ембулатов Петр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Петровна

Отец ребёнка: Ембулатов Петр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Петровна

Отец ребёнка: Ембулатов Петр Федорович

Смерть
Неизвестно
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