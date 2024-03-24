Кокорина Прасковья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
Около 1872
Рождение ребёнка
1873
Сын: Кокорин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кокорин Николай Александрович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Кокорин Викентий Николаевич
Отец ребёнка: Кокорин Николай Александрович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Кокорина Анна Николаевна
Отец ребёнка: Кокорин Николай Александрович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Кокорина Фаина Николаевна
Отец ребёнка: Кокорин Николай Александрович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Кокорина Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Кокорин Николай Александрович
Смерть
Неизвестно