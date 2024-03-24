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Кокорина Прасковья Андреевна

Место рождения

Ёнса, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1872

Муж: Кокорин Николай Александрович

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1873

Сын: Кокорин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кокорин Николай Александрович

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1875

Сын: Кокорин Викентий Николаевич

Отец ребёнка: Кокорин Николай Александрович

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Кокорина Анна Николаевна

Отец ребёнка: Кокорин Николай Александрович

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Кокорина Фаина Николаевна

Отец ребёнка: Кокорин Николай Александрович

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Кокорина Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Кокорин Николай Александрович

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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