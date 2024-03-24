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Кокорин Николай Александрович

Место рождения

Ёнса, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Кокорин Александр

Мать: не указана

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Из Кадниковских мещан.
Бракосочетание
Около 1872

Жена: Кокорина Прасковья Андреевна

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1873

Сын: Кокорин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кокорина Прасковья Андреевна

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1875

Сын: Кокорин Викентий Николаевич

Мать ребёнка: Кокорина Прасковья Андреевна

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Кокорина Анна Николаевна

Мать ребёнка: Кокорина Прасковья Андреевна

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Кокорина Фаина Николаевна

Мать ребёнка: Кокорина Прасковья Андреевна

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Кокорина Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Кокорина Прасковья Андреевна

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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