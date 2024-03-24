Кокорин Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Кокорин Александр
Из Кадниковских мещан.
Бракосочетание
Около 1872
Рождение ребёнка
1873
Сын: Кокорин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кокорина Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Кокорин Викентий Николаевич
Мать ребёнка: Кокорина Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Кокорина Анна Николаевна
Мать ребёнка: Кокорина Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Кокорина Фаина Николаевна
Мать ребёнка: Кокорина Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Кокорина Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Кокорина Прасковья Андреевна
Смерть
Неизвестно