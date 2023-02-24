Скачкова (Кудряшова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скачкова (Кудряшова) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1931

Отец: Кудряшов Афанасий Степанович

Мать: Матрена Игнатьевна

Бракосочетание
10.02.1953

Муж: Скачков Геннадий

Рождение ребёнка
24.10.1954

Сын: Скачков Александр

Отец ребёнка: Скачков Геннадий

Рождение ребёнка
17.07.1957

Сын: Скачков Сергей

Отец ребёнка: Скачков Геннадий

Рождение ребёнка
27.08.1959

Сын: Скачков Владимир

Отец ребёнка: Скачков Геннадий

Рождение ребёнка
23.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скачков Геннадий

Смерть
Неизвестно
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