Скачкова (Кудряшова) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1931
Отец: Кудряшов Афанасий Степанович
Мать: Матрена Игнатьевна
Бракосочетание
10.02.1953
Муж: Скачков Геннадий
Рождение ребёнка
24.10.1954
Сын: Скачков Александр
Отец ребёнка: Скачков Геннадий
Рождение ребёнка
17.07.1957
Сын: Скачков Сергей
Отец ребёнка: Скачков Геннадий
Рождение ребёнка
27.08.1959
Сын: Скачков Владимир
Отец ребёнка: Скачков Геннадий
Рождение ребёнка
23.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скачков Геннадий
Смерть
Неизвестно