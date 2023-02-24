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Скачков Сергей
Скачков Сергей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.07.1957
Дата смерти
2020
Пол
Мужской
Отец
Скачков Геннадий
1929 г.р.
Мать
Скачкова (Кудряшова) Галина
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1957
Отец:
Скачков Геннадий
Мать:
Скачкова Галина
Смерть
2020
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