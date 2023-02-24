Скачков Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скачков Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1957

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1957

Отец: Скачков Геннадий

Мать: Скачкова Галина

Смерть
2020
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