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Кунщикова Александра Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1921

Дата смерти

13.03.2009

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1921

Отец: Кунщиков Евгений Федорович

Мать: Кунщикова Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аметов Вилор Фемиевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аметов Борис Фемиевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аметов Амет Фемиевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.06.1953

Дочь: Разливинских Людмила Фемиевна

Отец ребёнка: Аметов Фемий

Смерть
13.03.2009

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