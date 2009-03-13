Кунщикова Александра Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1921
Дата смерти13.03.2009
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аметов Амет Фемиевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.06.1953
Дочь: Разливинских Людмила Фемиевна
Отец ребёнка: Аметов Фемий
Смерть
13.03.2009