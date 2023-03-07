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Акилина Григорьева

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

16.10.1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.10.1830

Муж: Василий Фомин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
?.04.1837

Сын: Афанасий Васильев

Отец ребёнка: Василий Фомин

Рождение ребёнка
08.07.1838

Дочь: Ефимия Васильева

Отец ребёнка: Василий Фомин

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.11.1839

Сын: Стефан Васильев

Отец ребёнка: Василий Фомин

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.03.1845

Дочь: Ульяния

Отец ребёнка: Василий Фомин

Смерть
16.10.1881
д.Максимовские Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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