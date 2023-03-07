Акилина Григорьева
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти16.10.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1830
Муж: Василий Фомин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
?.04.1837
Сын: Афанасий Васильев
Отец ребёнка: Василий Фомин
Рождение ребёнка
08.07.1838
Дочь: Ефимия Васильева
Отец ребёнка: Василий Фомин
Рождение ребёнка
26.11.1839
Сын: Стефан Васильев
Отец ребёнка: Василий Фомин
Рождение ребёнка
?.03.1845
Дочь: Ульяния
Отец ребёнка: Василий Фомин
Смерть
16.10.1881
д.Максимовские Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.