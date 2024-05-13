Шмараева (Курцова) Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1765
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Евсюкова (Шмараева) Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Шмараев Яков Лукьянович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Шмараев Кондрат Яковлевич
Отец ребёнка: Шмараев Яков Лукьянович
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Шмараев Яков Лукьянович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Выходцева (Шмараева) Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Шмараев Яков Лукьянович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Шмараева) Фекла Яковлевна
Отец ребёнка: Шмараев Яков Лукьянович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Шмараева) Матрена Яковлевна
Отец ребёнка: Шмараев Яков Лукьянович
Смерть
Неизвестно