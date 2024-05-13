Шмараева (Курцова) Ирина Ивановна 1746 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараева (Курцова) Ирина Ивановна

Место рождения

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1765

Муж: Шмараев Яков Лукьянович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Евсюкова (Шмараева) Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Шмараев Яков Лукьянович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Шмараев Кондрат Яковлевич

Отец ребёнка: Шмараев Яков Лукьянович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Шмараев Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Шмараев Яков Лукьянович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Выходцева (Шмараева) Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Шмараев Яков Лукьянович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Шмараева) Фекла Яковлевна

Отец ребёнка: Шмараев Яков Лукьянович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Шмараева) Матрена Яковлевна

Отец ребёнка: Шмараев Яков Лукьянович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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