Шмараев Кондрат Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Шмараева) Прасковья Кондратьевна
Мать ребёнка: Шмараева (Бутова) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Шмараев Петр Кондратьевич
Мать ребёнка: Шмараева (Бутова) Татьяна Васильевна
Смерть
Неизвестно