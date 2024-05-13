Шмараев Кондрат Яковлевич 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараев Кондрат Яковлевич

Место рождения

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Шмараев Яков Лукьянович

Мать: Шмараева (Курцова) Ирина Ивановна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмараева (Бутова) Татьяна Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Шмараева) Прасковья Кондратьевна

Мать ребёнка: Шмараева (Бутова) Татьяна Васильевна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Шмараев Петр Кондратьевич

Мать ребёнка: Шмараева (Бутова) Татьяна Васильевна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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