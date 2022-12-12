Хапова (Картаузова) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: Картаузова Мария
Рождение ребёнка
1934
Сын: Хапов Борис Павлович
Отец ребёнка: Хапов Павел
Рождение ребёнка
1937
Сын: Хапов Олег Павлович
Отец ребёнка: Хапов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хапов Павел
Смерть
Неизвестно