Хапова (Картаузова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хапова (Картаузова) Мария Григорьевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: Картаузова Мария

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1934

Сын: Хапов Борис Павлович

Отец ребёнка: Хапов Павел

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1937

Сын: Хапов Олег Павлович

Отец ребёнка: Хапов Павел

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хапов Павел

Смерть
Неизвестно
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