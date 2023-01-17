Хапов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Сын: Хапов Борис Павлович
Мать ребёнка: Хапова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Хапов Олег Павлович
Мать ребёнка: Хапова Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хапова Мария Григорьевна
Смерть
1941