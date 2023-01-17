Хапов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хапов Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Хапов Борис Павлович

Мать ребёнка: Хапова Мария Григорьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1937

Сын: Хапов Олег Павлович

Мать ребёнка: Хапова Мария Григорьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хапова Мария Григорьевна

Смерть
1941
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